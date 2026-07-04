Sohu: НАТО угрожает танкерам РФ на Балтике, но Москва пошла на нестандартный шаг

Россия пошла на нестандартный шаг в вопросе защиты своих танкеров на Балтике Sohu: НАТО угрожает танкерам РФ на Балтике, но Москва пошла на нестандартный шаг

Москва4 июл Вести.Североатлантический альянс угрожает российским танкерам в Балтийском море, однако Россия пошла на нестандартный шаг в вопросе защиты своих судов. Об этом пишет китайский портал Sohu.

В статье говорится, что на борту российского газовоза "Маршал Василевский" были развернуты огневые точки с крупнокалиберными пулеметами "Корд" и защищенные мешками с песком.

Это оружие было развернуто не просто так – Россия посылает сигнал о том, что любая попытка перехватить судно встретит решительный ответ говорится в публикации

Таким образом, отмечает портал, Россия продемонстрировала готовность использовать нестандартные меры для защиты своих интересов в Балтийском море.

В материале также отмечается, что появление вооружения на газовозе стало для Запада полной неожиданностью.

Ранее издание Iltalehti писало, что российский корвет "Сообразительный" отогнал корабль немецкой береговой охраны от нефтяного танкера Kira K в Балтийском море.