Москва20 апр Вести.Странам НАТО следует опасаться возможностей российского ракетного комплекса "Искандер-К". Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine.

MWM указало на преимущества этой системы перед комплексом "Искандер-М", среди них – малая заметность и возможность преодолевать системы ПВО. Несмотря на то, что "Искандер-К" уступает в скорости, его труднее обнаружить и перехватить.

И хотя его ["Искандер-К"] часто затмевает комплекс "Искандер-М", оснащенный баллистическими ракетами…, угроза, которую он создает для тыловых объектов стран НАТО в случае полномасштабной войны, может оказаться гораздо серьезнее говорится в материале

В публикации также отмечается, что конфликт на Украине истощил запасы ПВО стран Альянса, так как они в огромных масштабах были переданы Киеву. Кроме того, на оборонном секторе НАТО отразилась и операция США и Израиля против Ирана.

Ожидается, что угроза, которую представляет собой система "Искандер-К" для обороны стран – членов НАТО, будет только расти и станет особенно серьезной из-за способности системы служить платформой для доставки тактических ядерных снарядов следует из публикации

Ранее MWM отмечало, что средства ПВО Украины заметно ослабели на фоне ударов ВС РФ ракетами оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".