РФ начала устанавливать вооружение на танкеры для защиты от перехвата Times: РФ установила вооружение на газовозе "Маршал Василевский"

Москва29 июн Вести.Россия начала устанавливать вооружение на своих танкерах, задействованных в перевозках подсанкционной нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Об этом пишет The Times.

В публикации отмечается, что РФ пошла на данный шаг из-за участившегося "европейского пиратства".

Британское издание сообщает об обнаружении двух стационарных артиллерийских установок на палубе судна "Маршал Василевский", которое играет одну из ключевых ролей в транспортировке СПГ. По данным газеты, это вооружение предназначено для обороны от атак беспилотников и предотвращения захвата судна.

По оценке Патрика Болдера из Гаагского центра стратегических исследований, подобное военное оснащение является недвусмысленным сигналом, адресованным странам НАТО. Эксперт считает, что Россия таким образом демонстрирует свою готовность к силовому ответу в случае попыток альянса перехватить или задержать ее танкеры.

В публикации также отмечается, что массовое распространение подобной практики на судах так называемого "теневого флота" России может иметь серьезный эффект.

Если оснащение вооружением станет повсеместным, вероятность того, что западные страны решатся на абордаж российских танкеров, существенно снизится пишет газета

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон решит вопрос, продлевать ли временное ослабление нефтяных санкций против России, с учетом динамики цен на нефть.