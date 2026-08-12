Москва12 авг Вести.Зеркальные действия РФ по захвату западных судов будут выглядеть так: в направлении их курса открывается огонь, если корабль идет дальше, он получает повреждения, потом на его борт высаживаются пограничники и останавливают движение. Такой информацией с ИС "Вести" поделился военный эксперт Юрий Кнутов.

Он подчеркнул, что, хотя такие действия будут являться эскалацией, начало этому положила не Россия.

Мы открываем огонь по курсу [корабля]. И тем самым показываем, что, если будет идти корабль [западный] дальше, он будет поврежден, высаживаем пограничников, десантников, и они, соответственно, останавливают данный корабль. Поэтому то, что такое решение принято, я только поддерживаю и считаю, что это очень мудрый и правильный подход. … Ну, вообще-то эскалацию не мы начали. … Мы отвечаем зеркально объяснил Кнутов

Ранее депутат Олег Морозов заявил, что в Британии не знают, что делать с захваченными судами РФ. Продавать грузы с них страна не может, поскольку тогда "распишется в своем бандитизме".