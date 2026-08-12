Москва12 авг Вести.В случае зеркального ответа России на нападения на мирные суда западные страны будут вынуждены менять маршруты поставок. Так профессор МГИМО МИД РФ и НИУ ВШЭ Сергей Лузянин в интервью информационной службе "Вести" прокомментировал слова президента России Владимира Путина об ответных действиях на пиратство.

По словам профессора, заявления Путина внимательно изучаются в Токио, Сеуле, Вашингтоне и других столицах.

То есть сама по себе технология или логистика вот этого теневого, в кавычках, трафика, а теперь он теневым становится и, собственно, и для Запада, и для стран-союзников США азиатских. Он тоже становится теневым, опасным, как бы таким пограничным, и тоже находится объективно под нашим ударом в случае вот этого пиратства. Это означает, что, конечно, они будут вынуждены: А – либо сокращать, Б – к этому надо приспосабливаться, менять маршруты. И в целом сама обстановка, конечно, говорит о том, что это не игра только в наши ворота заявил Лузянин

Ранее президент РФ в ходе завершающей стадии учений Тихоокеанского флота заявил, что Россия будет отвечать зеркально, если нападения на ее мирные суда продолжатся.