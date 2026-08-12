Москва12 авг Вести.Противники России понимают и уважают не просто язык ответных действий, а ужесточение позиций. Так главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко прокомментировал ИС "Вести" слова президента РФ Владимира Путина, что Россия будет отвечать зеркально, если нападения на ее мирные суда продолжатся.

"В целом, очевидно, что мы будем ужесточать нашу политику воздействия на инфраструктуру Украины. Одним из элементов ответной реакции как раз и были планы наших западных противников разработать операции по масштабному захвату и пресечению российского морского торгового судоходства... для нанесения максимального экономического ущерба России. Поэтому сегодня это будет уже улица с двусторонним движением. Мы готовы к этой эскалации, она абсолютно оправдана, осознана. И я думаю, что это эффективный способ реагирования, потому что мы не позволим действовать в ущерб России ни одной стране НАТО заявил Коротченко

Эксперт подчеркнул, что Россия при необходимости может усилить корабельную группировку Тихоокеанского флота (ТОФ) за счет передислокации и перехода кораблей с баз Северного флота.

Точно так же, очевидно, мы можем нарастить наши конвойные функции за счет надводных кораблей Северного флота для безопасного прохода через Ла-Манш и другие критически важные проливы, которые контролируют наши противники. В целом хочу сказать, что это разумная тактика. Вы знаете, без лишних криков, без эпатажа будем действовать так, как это необходимо в интересах Российской Федерации. Наши противники, это показал уже опыт, очень хорошо понимают язык не просто ответных действий, а ужесточения позиций. Не всем нравится эта фраза, но еще раз ее повторю: "фейсом об тейбл" (от англ. face – лицо и table – стол, - Прим. ред.). Вот, собственно, такой подход наши геополитические противники в Лондоне очень хорошо понимают, а самое главное, уважают нас за такую политику. Ну, будем действовать так, чтобы их не разочаровать сказал Коротченко

Ранее президент России Владимир Путин в ходе завершающей стадии учений Тихоокеанского флота заявил, что Россия ответит зеркально в случае продолжения нападений на российские суда.