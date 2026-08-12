В Совфеде оценили слова Путина о зеркальном ответе на захват судов Джабаров считает продуманным шагом заявление о зеркальном ответе на захват судов

Москва12 авг Вести.Заявление президента РФ Владимира Путина о зеркальном ответе в случае непрекращения атак на мирные российские суда – это продуманный шаг. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, посещение главой государства Дальнего Востока не случайно, и таким образом Россия показывает всему миру, что она ведет не только спецоперацию, но и думает обо всех своих рубежах.

Владимир Путин редко говорит слова, которые потом не поддерживаются делами. Такого не бывает, я не помню на своей истории… То, что сказал наш президент о том, что мы будем зеркально отвечать на любые попытки захвата наших судов либо попытки мешать судоходству торговому, другому, это говорит о том, что это на самом деле продуманный шаг отметил сенатор

Ранее Путин в ходе завершающей стадии учений Тихоокеанского флота заявил, что Россия ответит зеркально, если нападения на ее мирные суда продолжатся.