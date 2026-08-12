Москва12 авг Вести.Европейский союз, утвердив механизм продажи нефти и других товаров, конфискованных у "теневого флота" России, скатывается в Средневековье. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, раньше в Европе только останавливали и задерживали российские гражданские суда, а теперь придумали механизм по присваиванию денег за проданные с таких судов товары.

То есть мы скатываемся к Средневековью, когда та же Великобритания процветала на пиратстве. Но я думаю, что… пиратское время Великобритании осталось в прошлом. Мы будем отвечать тем же, и я думаю, что за этим могут последовать и другие шаги отметил сенатор

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе завершающей стадии учений Тихоокеанского флота заявил, что Россия ответит зеркально, если нападения на ее мирные суда продолжатся.