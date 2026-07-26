Москва26 июл Вести.Европейский союз создал "идиотский" и вредный для самих себя прецедент, утвердив механизм продажи российской нефти с задержанных танкеров. Об этом заявил секретарь Союза журналистов России, политолог Тимур Шафир в эфире "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Евросоюз изменил правила обращения с конфискованной российской нефтью в рамках 21-го пакета антироссийских санкций. Теперь ее можно продавать без выплаты компенсации владельцам. По мнению политолога, это законодательное закрепление пиратства и нивелирование понятия международных санкций.

В соответствии с этим актом они еще начинают сильнее рубить уже даже не сук, на котором сидят, а ствол дерева, на котором столетиями росли такие понятия, как европейское законодательство, европейская торговля и все прочее. Это узаконенное государственное пиратство или каперство, если угодно сказал Шафир

Он добавил, что европейцы даже не задумываются о последствиях подобных решений, ведь этот прецедент можно будет использовать и в других ситуациях.

А кто завтра помешает какому-то другому веселому брюссельскому чиновнику изменить слово "российское", например, или добавить к нему какие-то другие страны? Они, конечно, создают совершенно идиотский, вредный для них самих, для остатков какого-то международного права, международной дипломатии, прецедент. Но ожидать от них других действий было бы сложно отметил эксперт

Политолог также предложил несколько шагов, каким образом Россия может отреагировать на это решение. По его мнению, прежде всего, нужно придать огласке позицию России, в том числе с привлечением юристов по международному праву.

Мы будем призывать целый ряд других близких нам стран, испугавшихся произошедшего стран присоединиться к этой конвенции, этому акту. На основании этого мы говорим, что в течение такого-то времени были конфискованы такие-то наши активы. В соответствии с этим на территории России активы таких-то предприятия конфискуются точно так же зеркально. И далее мы заявляем, что у нас есть еще целый список активов, которые тут же подвергнутся таким же санкциям в случае продолжения этого пиратства сказал Шафир

23 июля ЕС окончательно утвердил 21-й пакет санкций против России. Ограничения введены, в частности, в отношении ряда нефтяных компаний и нефтеперерабатывающих заводов РФ