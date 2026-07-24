Москва24 июлВести.Страны Евросоюза хотят распоряжаться изъятой российской нефтью, не передавая выручку ее владельцам. Это следует из решения, которое было опубликовано в официальном журнале ЕС.
До принятия 21-го пакета антироссийских санкций было запрещено покупать, импортировать и транспортировать отечественные энергоресурсы, но эмбарго не содержало механизма, который позволял бы реализовывать грузы без передачи прибыли собственнику. Такую возможность впервые предусматривают новые поправки.
Механизм, как следует из документа, позволит входящим в состав ЕС странам после завершения "конфискации" нефти, например, с задержанных танкеров вывести продукцию из-под запрета на покупку и перемещение, после чего реализовать груз третьему лицу и не передавать выручку прежнему владельцу.
Вместе с тем Евросоюз разрешил временное хранение таких грузов на своей территории, а также сделал возможным помещать их в таможенный режим свободной зоны.
23 июля ЕС окончательно утвердил 21-й пакет санкций против России. Ограничения введены, в частности, в отношении ряда нефтяных компаний и нефтеперерабатывающих заводов РФ. Глава Госсовета Республики Крым Владимир Константинов раскритиковал руководство Евросоюза за принятие очередного пакета рестрикций. Он отметил, что санкции "стали одной из форм, смыслом существования евробюрократии".