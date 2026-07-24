В ЕС хотят распоряжаться изъятой российской нефтью и забирать выручку себе Страны Евросоюза хотят распоряжаться изъятой нефтью РФ, забирая себе всю выручку

Москва24 июл Вести.Страны Евросоюза хотят распоряжаться изъятой российской нефтью, не передавая выручку ее владельцам. Это следует из решения, которое было опубликовано в официальном журнале ЕС.

До принятия 21-го пакета антироссийских санкций было запрещено покупать, импортировать и транспортировать отечественные энергоресурсы, но эмбарго не содержало механизма, который позволял бы реализовывать грузы без передачи прибыли собственнику. Такую возможность впервые предусматривают новые поправки.

Механизм, как следует из документа, позволит входящим в состав ЕС странам после завершения "конфискации" нефти, например, с задержанных танкеров вывести продукцию из-под запрета на покупку и перемещение, после чего реализовать груз третьему лицу и не передавать выручку прежнему владельцу.

Вместе с тем Евросоюз разрешил временное хранение таких грузов на своей территории, а также сделал возможным помещать их в таможенный режим свободной зоны.

23 июля ЕС окончательно утвердил 21-й пакет санкций против России. Ограничения введены, в частности, в отношении ряда нефтяных компаний и нефтеперерабатывающих заводов РФ. Глава Госсовета Республики Крым Владимир Константинов раскритиковал руководство Евросоюза за принятие очередного пакета рестрикций. Он отметил, что санкции "стали одной из форм, смыслом существования евробюрократии".