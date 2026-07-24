Москва24 июл Вести.Глава Госсовета Республики Крым Владимир Константинов раскритиковал руководство ЕС за принятие 21-го пакета антироссийских санкций, сообщает РИА Новости.

Санкции стали одной из форм, смыслом существования евробюрократии. Маразм дойдет до того, что скоро они станут облагать санкциями птиц, летящих над Россией, и штрафовать каждого зверя, который забредет на их территорию сказал Константинов

Совет ЕС 23 июля окончательно утвердил 21-й пакет санкций в отношении РФ. Ограничительные меры введены, в частности, в отношении ряда российских нефтяных компаний и нефтеперерабатывающих заводов. Предусматривается возможность запрета сделок с заводами, а также с предприятиями в третьих странах, которые занимаются переработкой российской нефти и нефтепродуктов.

Кроме того, новый санкционный пакет предусматривает ограничения в отношении 48 физических лиц, 170 организаций и 94 российских кредитно-финансовых учреждений.