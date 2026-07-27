Захарова о новых санкциях ЕС против России: Брюссель зарыл себя в яму

ЕС беспросветно зарыл себя в яму, заявили в МИД России Захарова о новых санкциях ЕС против России: Брюссель зарыл себя в яму

Москва27 июл Вести.Европейский союз, вводя новые санкции в отношении России, беспросветно зарыл себя в яму. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат, комментируя новые антироссийские ограничения, вспомнила пословицу: "Не рой другому яму, сам в нее попадаешь". При этом она обратила внимание, что Брюссель "рыл и продолжает рыть эту яму".

Уже забыли, что периодически надо посматривать куда-то наверх. А так, если бы посматривали, увидели бы, что давным-давно себя закопали. И нет никакой возможности без руки сверху им оттуда выбраться. Но настолько они втянулись в закапывание других, что уже углубились беспросветно в собственную же яму добавила Захарова

Она подчеркнула, что меры ЕС в отношении российского топливно-энергетического комплекса не приведут к изменению внешнеполитического курса России, а нанесут ущерб глобальной энергетической безопасности.

ЕС утвердил 21-й пакет санкций против России 23 июля, ограничения были введены против 170 организаций и 48 физлиц. Захарова отмечала, что Москва в ближайшее время объявит об ответных мерах на новый пакет антироссийских санкций.