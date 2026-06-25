Джабаров считает, что нужно жестко отвечать на атаки на российские суда

Джабаров об атаках на суда РФ: пока не потопим их корабль, не успокоятся Джабаров считает, что нужно жестко отвечать на атаки на российские суда

Москва25 июн Вести.России нужно жестко отвечать на попытки захвата танкеров, по-другому "захватчики" не успокоятся. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью ИС "Вести".

Говоря о рычагах давления на тех, кто предпринимает попытки захвата российских танкеров, Джабаров обратился к идее, выдвинутой председателем Морской коллегии Николаем Патрушевым. Он предложил сопровождать танкеры военными кораблями.

Недавно был случай, когда британская яхта неслась на полном ходу на наш военный корабль. Как только прозвучали предупредительные выстрелы, они мгновенно ретировались. Такой же случай был несколько лет назад в Черном море в Крыму. Когда они пересекли даже наши территориальные воды, британцы получили предупредительный удар, смылись сразу. Я думаю, жестко надо отвечать на подобные вещи. И пока рано или поздно их корабль какой-нибудь мы не потопим, они, наверное, не успокоятся сказал Джабаров

Власти Великобритании рассматривают возможность продажи партии российской нефти объемом почти 100 тысяч тонн, которая была конфискована ранее в июне с танкера Smyrtos.