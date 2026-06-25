Песков: Россия даст юридический ответ на продажу нефти с танкера Smyrtos Песков предупредил об ответе России при продаже нефти с задержанного танкера

Москва25 июн Вести.Россия применит ответные меры юридического характера в случае, если британские власти захотят продать нефть с задержанного ранее в Ла-Манше танкера Smyrtos, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Существуют юридические варианты реакции, они будут изучены, ситуация будет проанализирована. Если такие юридические варианты реакции, судебные перспективы имеются, они будут максимально задействованы как в отношении тех, кто будет принимать такие решения, тех, кто будет реализовывать эту нефть, так и в отношении тех, кто ее будет приобретать сказал Песков журналистам

Ранее сообщалось, что Британия намерена продать 100 тысяч тонн российской нефти с захваченного танкера. Судно было задержано в июне при прохождении Ла-Манша, а нефть была конфискована британскими властями.