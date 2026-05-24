Песков: отмена Британией санкций на покупку топлива из нефти РФ – это прагматизм Песков: смягчение Британией санкций на покупку топлива из нефти РФ – прагматизм

Москва24 мая Вести.Бессрочная лицензия Великобритании на импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах, – это прагматизм. Такое заявление Павлу Зарубину для информационной службы "Вести" сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал ослабление антироссийских санкций.

Подобные ситуации, когда они касаются межчеловеческих общений, это называется цинизмом. Когда межгосударственных отношений – прагматизмом сказал Песков

Ранее сообщалось, что британское правительство извинилось за свое "неуклюжее" решение допустить ряд исключений в новых санкциях против России. Министр торговли страны Крис Брайант взял на себя ответственность за это.