Москва24 маяВести.Бессрочная лицензия Великобритании на импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах, – это прагматизм. Такое заявление Павлу Зарубину для информационной службы "Вести" сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал ослабление антироссийских санкций.
Подобные ситуации, когда они касаются межчеловеческих общений, это называется цинизмом. Когда межгосударственных отношений – прагматизмомсказал Песков
Ранее сообщалось, что британское правительство извинилось за свое "неуклюжее" решение допустить ряд исключений в новых санкциях против России. Министр торговли страны Крис Брайант взял на себя ответственность за это.