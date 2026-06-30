Песков назвал условия импорта топлива в Россию из-за рубежа Песков заявил о готовности России импортировать топливо

Москва30 июн Вести.Россия ведет переговоры с другими странами о возможности импорта нефтепродуктов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, поставки топлива из-за рубежа будут идти, если получится договориться по цене.

Если будут достигнуты договоренности [о поставках] по приемлемым ценам, то это будет происходить допустил Песков

С какими странами Россия ведет переговоры, он не раскрыл.

Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка, и [этот шаг] нацелен на то, чтобы сбить этот ажиотажный спрос констатировал Песков

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал в интервью ИС "Вести", что поставки крупных партий бензина из Индии в краткосрочной перспективе закроют дефицит топлива в России.