Москва30 июн Вести.Россия обсуждает с другими странами способы импорта нефтепродуктов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами ему был задан соответствующий вопрос.

Контакты осуществляются сказал Песков, комментируя возможность поставок из других стран

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал в интервью ИС "Вести", что поставки крупных партий бензина из Индии в краткосрочной перспективе закроют дефицит топлива в России.