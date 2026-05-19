Москва19 мая Вести.Великобритания выпустила лицензию на импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Об этом сообщило британское правительство.

Разрешение вступает в силу 20 мая и будет действовать бессрочно. При этом документ будет периодически пересматриваться главой МВД, который также вправе в любое время изменить, отозвать или приостановить действие лицензии. В ведомстве также отметили, что министр внутренних дел будет стремиться уведомить о решении об отзыве разрешения за четыре месяца.

Ранее управление по контролю над иностранными активами Минфина США вновь продлило на 30 дней разрешение на покупку российской нефти, погруженной на танкеры.