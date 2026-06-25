Москва25 июн Вести.Власти Великобритании рассматривают возможность продажи партии российской нефти объемом почти 100 тысяч тонн, которая была конфискована ранее в июне с танкера Smyrtos. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на неназванных официальных лиц.

В материале указывается, что вырученные от продажи средства предполагается направить на военную помощь Украине.

По данным издания, британские чиновники утверждают, что после захвата нефть на борту судна стала законной собственностью Соединенного Королевства, что позволяет правительству Великобритании распоряжаться ею по своему усмотрению.

Рыночная стоимость данного объема нефти оценивается приблизительно в 35 миллионов фунтов стерлингов.

По информации источников, данный план пока находится на начальной стадии обсуждений в Лондоне. Чиновники отметили, что рассматриваются два основных варианта использования средств: прямое перечисление денег Киеву или же приобретение на эти средства военной техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что касается самого танкера Smyrtos, то после завершения расследования, проводимого Национальным агентством по борьбе с преступностью, судно будет возвращено России.

Ранее в Великобритании прошли испытания нового дальнобойного оружия, которое она намерена поставить Украине.