Джабаров: освобождение Гилмана положительно скажется на отношениях РФ с США Джабаров оценил последствия освобождения Гилмана для отношений России и США

Москва12 авг Вести.Освобождение Россией американского гражданина и бывшего морпеха Роберта Гилмана положительно скажется на взаимоотношениях с Соединенными Штатами. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, в очередной раз весь мир увидел проявленный российским лидером Владимиром Путиным гуманизм.

Такие вещи мы же сделали не для рекламы, не для того, чтобы как-то ублажить американцев. Нет, мы сделали исключительно из гуманных побуждений… Я думаю, что это все-таки и будет иметь какой-то положительный результат в наших двусторонних отношениях отметил сенатор

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Гилман был освобожден по гуманитарным соображениям и российская сторона не потребовала от США освобождения кого-либо взамен.

Гилман был осужден в России после инцидента в 2022 году. Находясь в поезде Сухум – Москва, он в состоянии алкогольного опьянения конфликтовал с сотрудниками РЖД, а после доставления в отдел полиции в Воронеже напал на полицейского.

В октябре 2022 года суд приговорил Гилмана к четырем годам и шести месяцам колонии по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Впоследствии срок был сокращен до 3,5 лет, однако после новых нападений на сотрудников ФСИН и Следственного комитета наказание в конце 2025 года увеличили до 10 лет.