Москва11 авгВести.Бывший морпех США Роберт Гилман мог быть помилован. Такое предположение в беседе с ТАСС сделала адвокат американца Ирина Бражникова.
По ее словам, о возможном освобождении ее подзащитного она узнала от журналистов.
Скорее всего, это так, однако пока никаких документов я не виделазаявила Бражникова
Ранее агентство Reuters сообщило, что Россия освободила Гилмана, чтобы он смог пройти лечение у себя на родине.
Гилмана, родившегося в Польше и имеющего гражданство США, задержали 19 января 2022 года на вокзале в Воронеже за пьяный дебош. В полицейском участке он несколько раз ударил ногой сотрудника МВД.
Позже его приговорили к 4,5 годам колонии общего режима.