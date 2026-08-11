Москва11 авг Вести.Бывший морпех США Роберт Гилман мог быть помилован. Такое предположение в беседе с ТАСС сделала адвокат американца Ирина Бражникова.

По ее словам, о возможном освобождении ее подзащитного она узнала от журналистов.

Скорее всего, это так, однако пока никаких документов я не видела заявила Бражникова

Ранее агентство Reuters сообщило, что Россия освободила Гилмана, чтобы он смог пройти лечение у себя на родине.

Гилмана, родившегося в Польше и имеющего гражданство США, задержали 19 января 2022 года на вокзале в Воронеже за пьяный дебош. В полицейском участке он несколько раз ударил ногой сотрудника МВД.

Позже его приговорили к 4,5 годам колонии общего режима.