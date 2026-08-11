США продолжат добиваться освобождения в России наемника Хаббарда, заявил Рубио Рубио: США будут продолжать добиваться освобождения в РФ Стефана Хаббарда

Москва11 авг Вести.Вашингтон продолжит предпринимать усилия, чтобы добиться освобождения американца Стефана Хаббарда, осужденного в России за участие в украинском конфликте на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Также Рубио поблагодарил российскую сторону за сотрудничество в вопросе возвращения в США осужденного в РФ американца Роберта Гилмана.

Высоко оценивая этот позитивный шаг, мы по-прежнему добиваемся немедленного возвращения всех остальных несправедливо задержанных американцев, включая незаконно удерживаемого Стивена Хаббарда написал Рубио в соцсети X

В 2025 году руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс выступала с аналогичным заявлением. Тогда же она обвинила Россию в якобы "несправедливом" осуждении Хаббарда.

Стивен Хаббард – 72-летний пенсионер из Мичигана, который переехал на Украину в 2014 году. В 2022 году он заключил договор с украинским террористическим батальоном обороны Изюма. За боевые действия на стороне ВСУ Хаббард ежемесячно получал не менее 1 тысячи долларов.

7 октября 2024 года Хаббарда приговорили к 6 годам 10 месяцам лишения свободы.