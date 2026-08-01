США попытаются возобновить переговоры по Украине в ближайшие недели Рубио: США в ближайшие недели попытаются возобновить переговоры РФ и Украины

Москва1 авг Вести.США в ближайшие недели предпримут новые дипломатические усилия, чтобы выяснить возможность возобновления переговоров между Россией и Украиной. Об этом Fox News заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Американский госсекретарь отметил, что США приложат новые усилия к возобновлению дипломатического процесса. При этом он не гарантировал успех.

В течение ближайших нескольких недель вы станете свидетелями определенных усилий, направленных на то, чтобы выяснить, удастся ли нам возобновить переговоры между Россией и Украиной сказал Рубио

Глава Госдепартамента также подчеркнул, что у обеих сторон есть четко обозначенные "красные линии". По его словам, без хотя бы частичного сближения позиций сторон не получится добиться желаемого успеха.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина желают заключить соглашение. Однако, по его мнению, для этого обеим сторонам необходимо пойти на уступки.