Трамп: Путин и Зеленский хотят заключить соглашение по урегулированию на Украине

Путин и Зеленский хотят заключить сделку по Украине, заявил Трамп Трамп: Путин и Зеленский хотят заключить соглашение по урегулированию на Украине

Москва31 июл Вести.Президент России Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский хотят заключить соглашение по урегулированию украинского конфликта. Об этом журналистам заявил американский лидер Дональд Трамп.

При этом, по утверждению главы Белого дома, ни одна из сторон не хочет идти на уступки.

Думаю, он [Зеленский] хочет заключить сделку, и думаю, Путин хочет заключить сделку сказал Трамп

Ранее Путин заявил, что контакты России с украинской стороной продолжаются и есть новые предложения по переговорам о завершении конфликта.