Москва31 июлВести.Президент России Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский хотят заключить соглашение по урегулированию украинского конфликта. Об этом журналистам заявил американский лидер Дональд Трамп.
При этом, по утверждению главы Белого дома, ни одна из сторон не хочет идти на уступки.
Думаю, он [Зеленский] хочет заключить сделку, и думаю, Путин хочет заключить сделкусказал Трамп
Ранее Путин заявил, что контакты России с украинской стороной продолжаются и есть новые предложения по переговорам о завершении конфликта.