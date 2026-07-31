Москва31 июл Вести.Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты хотят урегулирования конфликта на Украине.

Он подчеркнул, что США стремятся к миру, а не к вооружению Киева.

Мы хотим, чтобы война на Украине с Россией закончилась. Я не ищу ракет. Мы ищем мира сказал Трамп в интервью газете Financial Times

Это заявление президента США прозвучало спустя два дня после встречи в Белом доме, по итогам которой глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что лидер Соединенных Штатов якобы согласился на передачу украинской стороне технологий по производству боеприпасов для ЗРК Patriot.