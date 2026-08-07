Москва7 авг Вести.Администрация США несколько раз обращалась к российской стороне с просьбой освободить американца Роберта Гилмана, осужденного в России за насилие в отношении представителя власти. Об этом 6 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в США. По данным агентства, вопрос о судьбе заключенного поднял госсекретарь США Марко Рубио на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Маниле 23 июля.

Администрация внимательно следит за делом Гилмана и неоднократно обращалась к российской стороне с призывом вернуть его в США говорится в публикации

Как уточнил собеседник агентства, в Госдепартаменте обеспокоены состоянием здоровья американца. Вместе с тем, отмечается в материале, статус "незаконно удерживаемого" Гилману в Вашингтоне присваивать не стали. По сложившейся практике при таком статусе США считают освобождение своего гражданина приоритетной задачей и подключают межведомственные механизмы. При этом ответ Лаврова остается неизвестным, официально он эти сведения не подтверждал. Белый дом следит за делом, однако решительных шагов не предпринимал и судебное решение по Гилману не оспаривал.

По данным Reuters, сейчас 32-летний американец находится в психиатрическом отделении гражданской больницы, куда его в конце июня перевели из тюремной больницы в Воронеже. Родственники и правозащитники утверждают, что он не способен самостоятельно передвигаться и получает питание через зонд. Врачи, как пишет агентство, диагностировали у него диссоциативный ступор. Из-за состояния осужденного Воронежский областной суд в начале июля отложил рассмотрение апелляционного представления прокуратуры: Гилман не смог участвовать в заседании, а его адвокат подтвердила госпитализацию, не раскрыв диагноз.

Гилман, родившийся в Польше и имеющий гражданство США, был задержан 19 января 2022 года на вокзале в Воронеже за пьяный дебош в поезде Сухум - Москва. В полицейском участке он несколько раз ударил ногой сотрудника МВД. Тогда американец заявил, что стал "жертвой политической репрессии". Воронежский суд приговорил его к 4,5 годам колонии общего режима, а в мае 2023 года срок сократили на год.

Новое уголовное дело возбудили после того, как Гилман, отбывая наказание, отказался соблюдать распорядок дня и применил физическое насилие к сотруднику колонии. Он несколько раз ударил следователя, а затем напал на инспектора в СИЗО, куда его перевели на время следствия. В октябре 2024 года его приговорили к семи годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 300 тыс. рублей, а в апреле 2025 года срок увеличили еще на год.

В конце 2025 года Центральный районный суд Воронежа вынес очередной приговор по двум эпизодам применения силы к сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний. Так, 5 мая 2025 года Гилман, не желая быть переведенным из СИЗО в исправительную колонию, напал на сотрудника УФСИН. На следующий день его все же этапировали в исправительную колонию №8 в Россоши, где расстроенный этим американец вновь совершил нападение на сотрудника ведомства. К прежнему сроку ему добавили еще два года колонии.

По словам самого Гилмана, в СИЗО к нему было "хорошее отношение", он мог получать посылки от родных и "не хотел перемен". На заседании он признался, что намеренно нарушал требования силовиков, чтобы подольше остаться в изоляторе, однако в итоге оказался в колонии строгого режима.