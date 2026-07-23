Профессор Дисен: Рубио оправдывался перед Западом за диалог с Россией

Профессор Дисен увидел в словах Рубио попытку оправдаться перед Западом Профессор Дисен: Рубио оправдывался перед Западом за диалог с Россией

Москва23 июл Вести.Госсекретарь США Марко Рубио, рассуждая о необходимости поддерживать диалог с Россией, пытался объяснить свою позицию перед западными противниками дипломатических контактов. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дисен.

Марко Рубио пришлось оправдываться за то, что он занимался дипломатией с Россией. Криминализация дипломатии на Западе обойдется очень дорого написал Дисен на своей странице в сети X

Ранее Рубио заявил, что Вашингтон и Москва должны сохранять каналы общения, несмотря на имеющиеся разногласия. По его мнению, полный отказ от контактов между государствами был бы безрассудным шагом.

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и Рубио состоялись 23 июля в Маниле и длились 35 минут. Во время встречи стороны обменялись мнениями по широкому спектру тем двусторонней и международной повестки.

На переговорах глава МИД России проинформировал американского коллегу о текущей ситуации на фронте. Кроме того, Лавров обратил внимание на политику европейских стран, которую Москва считает дестабилизирующей, поскольку они, по его словам, по-прежнему стремятся добиться стратегического поражения России.