Рубио: отказ от диалога с Россией стал бы безответственным шагом

Рубио: отказ от диалога с РФ был бы безрассудным шагом Рубио: отказ от диалога с Россией стал бы безответственным шагом

Москва22 июл Вести.Россия и США – две крупнейшие ядерные державы, и отказ от диалога стал бы безрассудным шагом, заявил глава Госдепартамента Соединенных Штатов Марко Рубио.

Американской администрации необходимо поддерживать отношения с российским правительством, подчеркнул Рубио.

Мы и Россия – две крупнейшие ядерные державы на планете. Отказ от диалога был бы безрассудным и безответственным шагом заявил глава американского Госдепа на пресс-конференции в Маниле

Также Рубио сообщил, что Вашингтон готов сыграть конструктивную роль в завершении конфликта на Украине, если для этого появится соответствующая возможность.

Ранее в среду глава МИД России Сергей Лавров подтвердил встречу с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле. Ожидается, что она состоится 23 июля в первой половине дня.