Москва22 июлВести.Россия и США – две крупнейшие ядерные державы, и отказ от диалога стал бы безрассудным шагом, заявил глава Госдепартамента Соединенных Штатов Марко Рубио.
Американской администрации необходимо поддерживать отношения с российским правительством, подчеркнул Рубио.
Мы и Россия – две крупнейшие ядерные державы на планете. Отказ от диалога был бы безрассудным и безответственным шагомзаявил глава американского Госдепа на пресс-конференции в Маниле
Также Рубио сообщил, что Вашингтон готов сыграть конструктивную роль в завершении конфликта на Украине, если для этого появится соответствующая возможность.
Ранее в среду глава МИД России Сергей Лавров подтвердил встречу с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле. Ожидается, что она состоится 23 июля в первой половине дня.