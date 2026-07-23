Лавров на встрече с Рубио напомнил об итогах саммита в Анкоридже

Лавров и Рубио вернулись к итогам саммита в Анкоридже Лавров на встрече с Рубио напомнил об итогах саммита в Анкоридже

Москва23 июл Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с государственным секретарем США Марко Рубио на полях саммита АСЕАН в Маниле. Одной из ключевых тем их беседы стал российско-украинский конфликт. Глава МИД вновь напомнил, что Москва готова к переговорам на тех основаниях, которые Вашингтон предлагал на встрече в Анкоридже в августе 2025 года, говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

С.В. Лавров вновь подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече президентов В.В. Путина и Д. Трампа в Анкоридже и на которые российский лидер дал согласие говорится в публикации

Встреча Лаврова и Рубио прошла 23 июля в Маниле и продолжалась 35 минут. В ходе беседы стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся двусторонней и международной повестки.

На переговорах глава МИД России проинформировал американского коллегу о текущей ситуации на фронте. Кроме того, Лавров обратил внимание на политику европейских стран, которую Москва считает дестабилизирующей, поскольку они, по его словам, по-прежнему стремятся добиться стратегического поражения России.