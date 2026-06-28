Депортируемых из США россиян месяцами держат в тюрьмах Консул РФ в Хьюстоне: США месяцами удерживают россиян перед депортацией

Москва28 июн Вести.Власти США на протяжении многих месяцев держат под стражей россиян, которым предстоит депортация, при этом многие из них просят как можно скорее отправить их на родину. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил генеральный консул РФ в Хьюстоне Николай Пукалов.

Отдельная острая проблема - многомесячное удержание людей в миграционных тюрьмах в ожидании депортации​​​. Попав под карающий пресс местной Фемиды, многие умоляют побыстрее отправить их домой сказал Пукалов

Дипломат заверил, что генконсульство прилагает все усилия для ускорения возвращения на родину соотечественников, попавших в сложную ситуацию. "Зачастую это удается, но лучше в такие переделки не попадать", - подчеркнул представитель РФ.

Ранее на этой неделе заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что Соединенные Штаты фактически полностью прекращают принимать иностранцев, обращающихся за политическим убежищем. По словам чиновника, обратившихся за убежищем теперь будут направлять в третьи государства, готовые их принять.

Заявление Миллера прозвучало в тот же день, когда Верховный суд США вынес решение в пользу Белого дома, разрешив прекратить предоставление временного защитного статуса (TPS) гражданам Сирии и Гаити, находящимся в стране без законных оснований. Вердикт, принятый голосованием 6 к 3, позволяет правительству приступить к депортации сотен тысяч человек.