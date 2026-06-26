Москва26 июн Вести.США фактически полностью прекращают принимать иностранцев, обращающихся за политическим убежищем, Вашингтон будет перенаправлять запросы беженцев в другие страны.

Об этом заявил журналистам заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер.

Двери Америки полностью закрыты для лиц, добивающихся получения убежища сказал он

По словам чиновника, американская администрация выработала договоренности, согласно которым обратившихся за убежищем будут направлять в другие страны мира, готовые их принять. Данное решение он назвал "очень простым, очень элегантным и полным".

Кроме того, Миллер вновь высказался за ужесточение контроля на границе с Мексикой, заявив, что все прошения об убежище на юго-западной границе США "всегда фальшивые", а тех, кто их подает, причислил к преступникам, экономическим мигрантам или искателям выгоды.

Граждан Гаити, находящихся в Соединенных Штатах в статусе временно защищенных лиц, он, по сути, призвал как можно скорее вернуться на родину.

Заявление Миллера прозвучало в тот же день, когда Верховный суд США вынес решение в пользу Белого дома, разрешив ему прекратить предоставление временного защитного статуса (TPS) гражданам Сирии и Гаити, находящимся в стране без законных оснований.

Вердикт, принятый голосованием 6 к 3, позволяет правительству приступить к депортации сотен тысяч человек — статус TPS на данный момент имеют около 350 тыс. гаитян и не менее четырех тысяч сирийцев. При этом суд не признавал Гаити и Сирию безопасными для возвращения, а лишь постановил, что суды в большинстве случаев не вправе пересматривать решение об отмене статуса.

Курс на ужесточение миграционной политики президент США Дональд Трамп задал с первого дня вступления на должность в 2025 году: в инаугурационной речи в качестве 47-го президента Соединенных Штатов он пообещал немедленно остановить нелегальную миграцию и начать высылку миллионов мигрантов, введя на южной границе режим ЧС. С тех пор министерство внутренней безопасности активно сворачивает программу TPS, которой в общей сложности охвачены порядка 1,3 млн человек из 17 стран. Ранее администрация президента обращалась в Верховный суд с просьбой о вынесении постановления, которое позволило бы лишить более трех сотен тысяч мигрантов из Венесуэлы статуса временной защиты.