Newsmax: США хотят открыть объект для мигрантов, чтобы ускорить их депортацию

В США захотели ускорить депортацию мигрантов с помощью нового объекта в Луизиане Newsmax: США хотят открыть объект для мигрантов, чтобы ускорить их депортацию

Москва6 июл Вести.Администрация американского президента Дональда Трампа планирует открыть в Луизиане объект временного содержания семей мигрантов и детей без сопровождения, сообщает канал Newsmax. По его данным, это должно ускорить процесс их депортации.

Администрация Трампа планирует открыть пункт временного содержания на 528 мест для семей мигрантов и детей без сопровождения рядом с авиационным хабом, что позволит ускорить депортации говорится в сообщении

Объект, по данным канала, должен снять логистические трудности, которые связаны с перевозкой детей из приемных семей и приютов по всей стране. При этом иммиграционная и таможенная полиция США называют объект "пунктом подготовки". По их утверждениям, люди будут находиться там всего несколько дней.

Начать работу объект может уже в августе. Находится он будет рядом с международным аэропортом Александрии. Эта воздушная гавань является крупным узлом для депортационных рейсов.

Администрация Трампа сделала одним из ключевых направлений своей работы ужесточение миграционной политики в США. Так, американские власти расширяют полномочия соответствующих служб, а также увеличивают число задержаний и депортаций.