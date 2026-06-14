Москва14 июн Вести.Американские власти собираются пресекать деятельность организаций, помогающих иностранцам получать гражданство США через так называемый родильный туризм, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт.

Он отметил, что незаконные организации, занимающиеся "родильным туризмом", "берут десятки тысяч долларов и подталкивают людей к тому, чтобы они совершали визовое мошенничество, обманывая" американских консульских сотрудников.

Мы активно пресекаем деятельность этих мошеннических организаций, чтобы ликвидировать их написал Пиготт в соцсети Х

После инаугурации 20 января 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ, ограничивающий предоставление гражданства по праву рождения. Документ запрещал американским ведомствам выдавать гражданство детям, чьи родители на момент рождения находились в Соединенных Штатах с разрешением на временное проживание, а также с туристической или рабочей визой, но без гражданства страны.

В июле того же года апелляционный суд в Сан-Франциско признал указ главы Белого дома неконституционным и недействительным, а в декабре Верховный суд принял к рассмотрению обращение Трампа с просьбой подтвердить его законность.

Далее, в апреле 2026 года, прошли устные слушания – Трамп лично присутствовал в зале суда, что само по себе беспрецедентно. Американские обозреватели писали, что судьи были скептически настроенными к позиции республиканца.

На сегодняшний день указ по-прежнему полностью заблокирован нижестоящими инстанциями, а решение Верховного суда по существу вопроса конституционности ожидается в ближайшие недели, до конца текущей сессии суда.

Заявление представителя Госдепа было сделано на фоне продолжающейся борьбы Трампа за отмену получения гражданства США по праву рождения. 11 июня американский лидер написал в Truth Social, что Соединенные Штаты не могут жить в оковах гражданства по праву рождения, назвав эту практику экономически нежизнеспособной и отметив, что так больше не поступает ни одна другая страна мира.

Ранее Трамп заявлял журналистам, что 14-я поправка к Конституции была принята для детей бывший рабов, а не для детей миллиардеров из Китая, и выразил уверенность в том, что Верховный суд легко поддержит его указ.

Поправка к Конституции США, гарантирующая гражданство по праву рождения, была принята после Гражданской войны (1861-1865) и отменила решение Верховного суда, отрицавшее право афроамериканцев на получение паспорта.