Москва26 июл Вести.Президент США Дональд Трамп призвал сенаторов-республиканцев не тормозить принятие закона Save America Act ("О защите избирательных прав американских граждан"), направленного на ужесточение правил голосования в рамках борьбы Белого дома с нарушениями на выборах.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что терпение Трампа подходит к концу, он хочет, чтобы к августовским каникулам конгресса была принята максимально возможная часть законопроекта​​​.

Всем сенаторам-республиканцам! Прекратите тормозить принятие закона, что демократы сделают при первой же возможности, и примите закон Save America Act написал Трамп в соцсети Truth Social

Законопроект Save America Act, принятый Палатой представителей в феврале, обязывает американцев подтверждать свое гражданство при регистрации для голосования и предъявлять удостоверение личности с фотографией для голосования. Он также обязывает штаты передавать свои списки избирателей Министерству внутренней безопасности. Трамп призвал добавить в законопроект новые положения, запрещающие большинство видов голосования по почте.