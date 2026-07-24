Белый дом сообщил о недовольстве Трампа лидером республиканцев в сенате Тьюном Левитт заявила о недовольстве Трампа лидером республиканцев в сенате Тьюном

Москва24 июл Вести.Президент США Дональд Трамп испытывает большое недовольство в отношении лидера республиканского большинства в Сенате Джона Тьюна. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, пишет РИА Новости.

Она подчеркнула, что терпение главы государства по данному вопросу подходит к концу.

По словам Левитт, президент ранее прямо заявлял о своем раздражении, и его терпение исчерпано. Она добавила, что Трамп настаивает на принятии максимально возможной части законопроекта "Save America Act" до августовских каникул Конгресса.

Отмечается, что президент США ранее призывал всех республиканцев в Палате представителей поддержать соответствующую бюджетную резолюцию, которая, по его словам, является важным шагом к принятию бюджета и продвижению вышеупомянутого законопроекта.

Инициатива "Save America Act" направлена на ужесточение правил голосования в рамках борьбы Белого дома с нарушениями на выборах. Законопроект обязывает жителей США предъявлять паспорт или свидетельство о рождении при регистрации для участия в федеральных выборах. Авторы инициативы, являющиеся республиканцами, заявляют, что она призвана исключить из голосования иностранцев и нелегальных мигрантов, которые в ряде штатов на данный момент могут регистрироваться без предъявления таких документов.

Ранее журналист ИС "Вести" Валентин Богданов заявил, что Трамп в преддверии выборов в Конгресс США повторил пример других американских лидеров и вышел на тропу войны.