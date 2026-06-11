Москва11 июн Вести.Президент США Дональд Трамп высказался против получения американского гражданства по праву рождения. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Соединенные Штаты Америки не могут жить в оковах гражданства по праву рождения. Это экономически и в любом другом отношении нежизнеспособно, и ни одна другая страна в мире, что немаловажно, так не поступает! написал Трамп

В январе прошлого года американский лидер подписал указ, который ограничивает получение гражданства США по праву рождения. Согласно документу, ребенок не будет иметь права на получение гражданства, если оба его родителя находились к моменту его появления на свет в США законно, но без гражданства, а лишь с разрешением на временное проживание, а также по туристической или рабочей визе.

Принятая в 1868 году 14-я поправка к Конституции США гарантирует гражданство всем, кто родился или прошел натурализацию на территории страны. Она также обязывает соблюдать принцип равной правовой защиты для всех граждан.

Как ранее сообщал CNN, союзники Трампа считают, что эта поправка трактуется американскими властями неверно и на самом деле не предусматривает автоматического предоставления гражданства любому, кто родился в стране. Республиканцы "жесткой линии" полагают, что дети мигрантов "не подпадают под юрисдикцию" этой нормы, и настаивают на прекращении сложившейся практики.