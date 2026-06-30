Верховный суд США не поддержал указ об отмене права на гражданство по рождению

Верховный суд США оставил в силе право на гражданство по рождению Верховный суд США не поддержал указ об отмене права на гражданство по рождению

Москва30 июн Вести.Верховный суд США заблокировал инициативу американского президента Дональда Трампа, предусматривавшую отмену автоматического предоставления гражданства детям, родившимся на территории Соединенных Штатов. Об этом говорится в судебном решении, с которым ознакомились РИА Новости. При этом Верховный суд сослался на конституцию страны.

Таким образом, дети, рожденные в Соединенных Штатах у родителей, находящихся здесь незаконно или временно, подпадают под юрисдикцию страны... Согласно конституции, они являются гражданами с рождения говорится в решении

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт заявил, что власти США намерены пресекать деятельность организаций, помогающих иностранцам получать гражданство через "родильный туризм".

После вступления в должность президента Трамп подписал указ, ограничивающий предоставление гражданства по праву рождения. Документ запрещал ведомствам США выдавать гражданство детям, чьи родители на момент рождения находились в Соединенных Штатах с разрешением на временное проживание, а также с туристической или рабочей визой.

Позднее апелляционный суд в Сан-Франциско признал указ Трампа неконституционным и недействительным.