Москва30 июнВести.Верховный суд США заблокировал инициативу американского президента Дональда Трампа, предусматривавшую отмену автоматического предоставления гражданства детям, родившимся на территории Соединенных Штатов. Об этом говорится в судебном решении, с которым ознакомились РИА Новости. При этом Верховный суд сослался на конституцию страны.
Таким образом, дети, рожденные в Соединенных Штатах у родителей, находящихся здесь незаконно или временно, подпадают под юрисдикцию страны... Согласно конституции, они являются гражданами с рожденияговорится в решении
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт заявил, что власти США намерены пресекать деятельность организаций, помогающих иностранцам получать гражданство через "родильный туризм".
После вступления в должность президента Трамп подписал указ, ограничивающий предоставление гражданства по праву рождения. Документ запрещал ведомствам США выдавать гражданство детям, чьи родители на момент рождения находились в Соединенных Штатах с разрешением на временное проживание, а также с туристической или рабочей визой.
Позднее апелляционный суд в Сан-Франциско признал указ Трампа неконституционным и недействительным.