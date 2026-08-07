Трамп подписал указ о запрете "родильного туризма" в США Трамп закрыл возможность получать гражданство США через "родильный туризм"

Москва7 авг Вести.Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ, который запрещает в стране так называемый "родильный туризм".

Об этом сообщил заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер во время подписания документа американским лидером.

Термин "родильный туризм" означает поездки в США для родов: в этом случае ребенок по праву рождения становится гражданином страны.

Президент ... подписывает указ, который ... расширяет круг лиц, который не может получить гражданство по праву рождения. К ним относятся, например, иностранцы, являющиеся врагами Соединенных Штатов, члены иностранных террористических организаций, а также большая категория лиц, лоббирующих интересы иностранных правительств и действующих от их имени сказал Миллер

Он отметил, что принятие этой меры гарантирует, что значительное число людей, которые необоснованно получили бы гражданство по праву рождения, больше не будут иметь права на это.

Это носит особенно исторический характер, впервые в истории США вводится запрет на "родильный туризм" подчеркнул заместитель руководителя аппарата Белого дома

Сам американский лидер Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами в Белом доме подчеркнул, что до принятия этого указа сотни тысяч человек злоупотребляли поправкой к конституции о безусловной выдаче гражданства родившимся в стране детям​​​.

Это стало большим бизнесом, и мы прекращаем этот бизнес отметил Трамп

Президент, однако, не уточнил, как будет действовать подписанный приказ. Отмечается лишь, что власти США хотят положить конец практике, когда в качестве целей поездки указывается туризм, а на самом деле "путешественники" приезжают для того, чтобы родить ребенка.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт заявил, что незаконные организации, которые занимаются "родильным туризмом", берут десятки тысяч долларов и подталкивают людей к тому, чтобы они совершали визовое мошенничество.