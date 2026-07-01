Трамп назвал сохранение выдачи гражданства США по рождению выгодным Китаю Трамп: сохранение права на гражданство США по рождению является победой Китая

Москва1 июл Вести.Решение Верховного суда США не отменять право на американское гражданство для всех, кто рождается на территории страны, выгодно Китаю, считает американский лидер Дональд Трамп.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

Я хотел бы поздравить председателя Си Цзиньпина и великую страну Китай с их огромной победой по вопросу о выдаче гражданства США по праву рождения написал американский лидер

The New York Times утверждает, что этот комментарий является отсылкой на недавнее заявление Трампа о том, что правом на гражданство по рождению нередко пользуются "китайские миллиардеры".

В свою очередь, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Томми Пиготт недавно сказал, что власти страны намерены пресечь деятельность организаций, помогающих иностранцам получать американское гражданство через так называемый "родильный туризм".

30 июня Верховный суд США заблокировал инициативу Трампа, предусматривавшую отмену автоматического предоставления гражданства детям, родившимся на территории Соединенных Штатов. Глава Белого дома раскритиковал это решение и пообещал, что попытается ограничить это право через Конгресс.