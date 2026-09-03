Москва3 сен Вести.Суд в Соединенных Штатах Америки заявил о блокировке исполнения президентского указа Дональда Трампа об ограничении выдачи гражданства родившимся на территории страны.

Об этом стало известно из судебных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Госсекретарю США, генеральному прокурору США, министру внутренней безопасности США, директору Службы гражданства и иммиграции США, комиссару администрации социального обеспечения, а также их должностным лицам, агентам, сотрудникам, адвокатам и другим лицам, действующим совместно с ними, запрещено применять или исполнять указ 2026 года говорится в решении

В начале августа 2026 года Трамп подписал указ, который запрещает в стране так называемый "родильный туризм" - поездки в США для родов: в этом случае ребенок по праву рождения становится гражданином страны.

До этого американский лидер не раз подчеркивал, что до принятия этого указа сотни тысяч человек злоупотребляли поправкой к конституции о безусловной выдаче гражданства родившимся в стране детям​​​. По его словам, это уже стало "большим бизнесом", поэтому этой практике нужно положить конец.