Москва7 авг Вести.Подписанный президентом США Дональдом Трампом указ ужесточает регулирование "родильного туризма", но не решают ключевую проблему, волнующую консервативных граждан. Об этом сообщил ИС "Вести" публицист-политолог международник Дмитрий Дробницкий.

Особое раздражение у консервативной части общества вызывает ситуация с "якорными детьми", отметил он.

То есть заехала семья нелегалов, ребенок родился на территории США — все, через какое-то время он гражданин страны. А если он был выдворен вместе с семьей, то он затем обратится за гражданством по достижении 18-летнего возраста. Вот эта схема больше всего раздражала в основном эту консервативную часть американского общества рассказал Дмитрий Дробницкий

При этом так "родильный туризм", который часто связывают с этой проблемой, касается в основном обеспеченных людей, добавил он.

Родильный туризм не является действительно массовой схемой получения американского гражданства нелегалами, которая раздражает граждан США. Под эти указы Трампа не подпадает как раз то, что больше всего раздражает его сторонников, раздражает в широком толковании нынешнего прочтения Конституции. Знаете, что такое родильный туризм? Это прежде всего люди, которые хотели бы, чтобы их дети были гражданами США. Как правило, это обеспеченные люди, не те нелегалы, которые попадают в какие-нибудь банды или отнимают рабочие места у американцев. Эти люди по крайней мере могли бы себе обеспечить грин-карту пояснил он

Трамп также подписал указ об ограничении получения гражданства США по праву рождения. В документе указывается, что ребенок не будет иметь права на получение гражданства, если оба его родителя находились к моменту его появления на свет в США законно, но без гражданства, а лишь с разрешением на временное проживание, туристической или рабочей визой.