Москва24 июн Вести.Вопрос гражданства детей российских дипломатов стал главной проблемой в отношениях России и США. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

По его словам, Соединенные Штаты намерены выдавать американское гражданство детям российских дипломатов.

Не поверите, у нас сейчас главная проблема в отношениях с США - это вдруг они нам объявили, что вот с этого момента все дети сотрудников консульских учреждений, которые будут рождаться на территории Соединенных Штатов, считаются американскими гражданами сказал Лавров

По словам министра, американская сторона объявила, что таким детям "выдадут соответствующие справки", и пересекать границу Соединенных Штатов в любую сторону эти дети смогут только по американским документам как граждане США.

Согласно заявлению Лаврова, российская сторона объяснила американским собеседникам, что непонятно, откуда взялась такая практика. В свою очередь, как сказал глава МИД РФ, американские коллеги заявили, что "дипломатические отношения, дипломатические конвенции, они полностью иммунитет обеспечат", а международная консульская конвенция не может дать такой иммунитет.

Лавров добавил, что все равно считает невозможным, чтобы семье дипломатов России навязали американское гражданство для детей, чтобы те подлежали действию только американских законов. Министр иностранных дел России уточнил, что "такого нигде не бывает".

Кроме того, Лавров напомнил, что Трамп выступает против выдачи гражданства по праву рождения.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также осудила ситуацию с навязыванием американского гражданства детям российских дипломатов.