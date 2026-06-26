МИД РФ: США скрывают сведения об усыновленных российских детях Лукьянцев: США не передают России данные об усыновленных российских детях

Москва26 июн Вести.Вашингтон не отчитывается перед Москвой о жизни усыновленных в стране российских детей, объясняя это стремлением защитить их персональные данные, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

Он пояснил, что при усыновлении детей предполагалась регулярная отчетность об их жизни, однако эту информацию Россия не получает от США уже давно.

Тенденция только ухудшается пока. Американская сторона в том числе ссылается на необходимость защиты персональных данных, защиты детей рассказал в беседе с РИА Новости Лукьянцев

По его словам, власти США объясняют свое молчание тем, что вопрос усыновления, как правило, регулируется на уровне законов отдельных штатов страны.

С 1 января 2013 года в России действует запрет на усыновление российских детей гражданами США.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты решили выдавать американское гражданство детям российских дипломатов. Москва считает такой шаг Вашингтона навязыванием гражданства США и подчеркивает, что он затрудняет достижение договоренностей по устранению существующих разногласий.