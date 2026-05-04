Москва4 маяВести.Госдепартамент США насильственно распространяет американское гражданство на детей сотрудников российских консульств, рожденных на территории Соединенных Штатов. На это в статье для газеты "Ведомости" обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она добавила, что это происходит под предлогом "права почвы", закрепленного в американской конституции.
Вместе с этим Захарова отметила, что пункт о гражданстве в отношении детей зарубежных дипломатов прописан практически во всех внутренних нормативных актах США, включая стратегическое руководство Службы гражданства и иммиграции и Кодекс федеральных правил.
В этих документах, продолжила официальный представитель МИД, четко указано, что дети иностранных дипломатов не получают гражданства по "праву почвы", поскольку обладают дипломатическим иммунитетом и не подчиняются юрисдикции страны пребывания.
Эту дискриминационную практику в отношении российского персонала американцы начали применять с 2023 года, как будто специально закладывая мину под (действующего президента Соединенных Штатов Дональда – прим. ред.) Трампа, чтобы выставить его в глупейшем свете перед всеми … Электоратом, международным сообществом, которое с удивлением наблюдает, как их соотечественникам гражданство США не дают и с позором отправляют по домам, а российским дипломатам гражданство впихивают насильноподчеркнула дипломат
Она также обратила внимание на то, что Госдеп занялся этой практикой именно в момент, когда Россия и США пытаются устранить разногласия в двусторонних отношениях.
Комикс про Спайдермена, который запутался в собственной паутинедобавила Захарова
Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков отметил, что ситуаций, при которых в посольствах России и США не берут трубки на звонки друг друга, нет.