Захарова: наследие Обамы и Байдена в отношениях с РФ – авгиевы конюшни Захарова: наследие экс-президентов США в отношениях с РФ - авгиевы конюшни

Москва8 мая Вести.Бывшие президенты США Барак Обама и Джо Байден оставили после себя "авгиевы конюшни", которые сейчас приходится разгребать Москве и Вашингтону. Об этом заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, за последние годы проблем в двусторонних отношениях было предостаточно.

Вроде как бы главы наших государств и в Анкоридже, и в ходе телефонных разговоров обозначили необходимость разгребать эти завалы. Там уже не завалы, там были авгиевы конюшни, оставленные байденовскими, обамовскими режимами сказала Захарова

Дипломат также обратила внимание на свою статью, в которой говорится о том, как США принудительно выдают гражданство детям российских дипломатов. Захарова отметила, что это "абсолютно неадекватные установки и практические шаги", предпринимаемые глубинным государством США за спиной президента Дональда Трампа.

Ранее Захарова пообещала проинформировать о контактах между Россией и США, если появятся соответствующие новости.