"Биполярное расстройство": Захарова о шагах США по паспортам детям дипломатов РФ Захарова: шаг США по паспортам детям дипломатов схож с биполярным расстройством

Москва4 мая Вести.Политика властей США по вопросу о дальнейшем развитии российско-американских отношений напоминает проявления биполярного расстройства и затрудняет достижение договоренностей по устранению существующих разногласий.

Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в статье для газеты "Ведомости".

Дипломат прокомментировала ситуацию с навязыванием американского гражданства детям российских дипломатов, родившимся на территории США.

Симптоматично, что нынешняя активизация Госдепартамента в деле незаконной раздачи американского гражданства детям сотрудников российских дипмиссий, которое им не нужно, но и от которого отказаться местные власти не дают, происходит именно сейчас, когда на основе договоренностей лидеров России и США предпринимаются как раз попытки устранения таких "раздражителей" говорится в статье

Захарова обратила внимание, что на этом фоне тысячи человек, годами стремившихся получить гражданство США, депортируют, несмотря на их законопослушное поведение и вклад в развитие страны.

Дипломат выразила обеспокоенность "точечной заинтересованностью" американских властей гражданством детей сотрудников российских загранучреждений. Официальный представитель внешнеполитического ведомства добавила, что это вызывает тревогу.

Нет, не за наших дипломатов, а за ментальное здоровье американских чиновников. Переменчивость в действиях Вашингтона на этом треке близка к биполярности и ставит под сомнение возможность договориться с властями США по этому крайне важному и чувствительному для нас вопросу заявила Захарова

23 апреля заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Панкин констатировал, что отношения Москвы и Вашингтон находятся в низшей точке, несмотря на то, что переговоры в Анкоридже прошли результативно.