Захарова высказалась о назначении нового посла США в РФ Захарова: Москва не драматизирует ситуацию с назначением нового посла США в РФ

Москва23 июн Вести.Россия не драматизирует ситуацию с назначением нового посла Соединенных Штатов Америки в РФ, это внутреннее дело самих американцев. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что 59% должностей послов США, в том числе в России, остаются вакантными из‑за различных внутриполитических сложностей, передает РИА Новости. Захарова также сослалась на заявление главы МИД России Сергея Лаврова, который назвал это решением самого Вашингтона и подчеркнул, что каждое государство вправе самостоятельно определять уровень своего дипломатического присутствия за рубежом.

Сюжет с новым американским послом, скорее, относится не к области двусторонних отношений, а к общей кадровой картине в США... Поэтому ситуацию не драматизируем, исходя из того, что это внутреннее дело американцев заявила Захарова

Ранее посол России в США Александр Дарчиев заявил, что в отношениях между Россией и США приоткрылось "окно возможностей". Также он сообщил, что политические изменения, которые произошли в США во время президентства Дональда Трампа, - это всерьез и надолго