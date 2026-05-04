Москва будет требовать вывода детей российских дипломатов из юрисдикции США Захарова: Россия не признает попытки США навязать гражданство детям дипломатов

Москва4 мая Вести.Россия намерена добиваться от США официальных гарантий того, что дети российских дипломатов и консульских работников не подпадают под американскую юрисдикцию и сохраняют иммунитет в соответствии с международными договорами.

Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в статье для газеты "Ведомости".

Дипломат подчеркнула, что американские власти, в частности, Госдепартамент, стали активно навязывать гражданство рожденным на территории Соединенных Штатов детям сотрудников российских консульств.

По словам Захаровой, это происходит "буквально насильно" под предлогом "права почвы", закрепленного в Конституции США.

Будем требовать от американцев подтверждения в каждом конкретном случае, что новорожденный не находится под юрисдикцией США и обладает всеми иммунитетами и привилегиями, предусмотренными Венскими конвенциями о дипломатических и консульских сношениях, а также двусторонними договоренностями заверила официальный представитель внешнеполитического ведомства

Захарова добавила, что действия американских чиновников напоминают биполярное расстройство.