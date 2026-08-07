Юрист рассказал о мерах борьбы с "родильным туризмом" в США Юрист Инграм заявил, что власти США могут депортировать беременных иностранок

Москва7 авг Вести.Власти Соединенных Штатов могут депортировать беременных иностранок в рамках борьбы с "родильным туризмом". Об этом рассказал главный юрист и управляющий партнер калифорнийской фирмы Крис Инграм.

Процедура выдворения из США может начаться в отношении беременной иностранки, если она находится в Штатах без законного статуса или нарушила закон при оформлении документов, уточнил адвокат в беседе с РИА новости.

Сама по себе беременность не служит ни причиной, ни препятствием для таких действий сказал Инграм

Накануне американский лидер Дональд Трамп подписал указ, который запрещает в США "родильный туризм".

Заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер отметил, что значительное число людей, которые необоснованно получили бы гражданство по праву рождения, больше не будут иметь права на это после принятия новых мер.