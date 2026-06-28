Юрист в США предупредил футбольных болельщиков о рисках брака с американками Адвокат Линдпере: брак с американкой может закрыть болельщику ЧМ дорогу в США

Москва28 июн Вести.Возросший интерес жительниц США к иностранным болельщикам во время чемпионата мира по футболу способен обернуться для гостей турнира пожизненным запретом на въезд в страну. Об этом РИА Новости рассказал старший советник по иммиграционным вопросам нью-йоркского адвокатского бюро Manifest Генри Линдпере.

Туристические визы не предназначены для путешествия в США с целью вступления в брак. Служба гражданства и иммиграции США не только захочет подтвердить, что брак настоящий, они также могут провести расследование на предмет того, был ли у иностранца, который прибыл в США по временной визе, план вступить в брак сказал Линдпере

По его словам, наличие подобного намерения "может рассматриваться как мошенничество в сфере миграции и привести к отказу в изменении статуса или даже постоянному запрету на въезд в США". Адвокат уточнил, что для заключения брака существует отдельный тип визы.

Тем временем американки, ищущие пару среди зарубежных фанатов, уже попадают в СМИ с высказываниями вроде "Пусть даже не знает английского, лишь бы "горячий"". В городах, принимающих матчи, увеличивается число пользователей приложений для знакомств. Социальные сети заполнены роликами, в которых жительницы США делятся впечатлениями о свиданиях с иностранными болельщиками и заявляют о поиске женихов определенных национальностей. Часть девушек при этом не скрывает, что воспринимает замужество как удобный способ покинуть Соединенные Штаты.